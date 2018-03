Psicóloga alerta para os riscos de replicações das técnicas da ‘Supernanny’

Processo interposto pelo Ministério Público decorre no Tribunal de Oeiras.

Por Sónia Dias | 14:12

A psicóloga Rute Agulhas e Regina Tavares da Silva, da UNICEF, foram esta sexta-feira de manhã ouvidas no Tribunal de Oeiras, no âmbito do processo interposto pelo Ministério Público (MP) contra o programa ‘Supernanny’.

No seu depoimento, Rute Agulhas salientou que Teresa Paula Marques utilizou técnicas da psicologia comportamental no programa, algumas "de forma incorreta", apesar de se apresentar como uma educadora e não como psicóloga no formato.

"O que é uma educadora? Isso não existe. Educadores somos todos nós", disse a psicóloga, fazendo referência a um caso de pais que tentaram replicar as estratégias da ‘Supernnany’ no filho, com efeitos negativos. "Existem riscos de replicação das técnicas sem a supervisão de um psicólogo. Há esse problema de passar a ideia de que existe uma receita mágica e que esta vale para todas as crianças", alertou, acrescentando que a utilização de denominações como "tirano", "furacão", "diabinho" - termos utilizados nas promoções do formato da SIC - para classificar as crianças, mesmo quando usadas pelos pais na privacidade do lar, podem configurar "maltrato emocional".

Sobre ao acordo assinado pelos pais com a SIC e a Warner, autorizando a exposição da imagem dos filhos no programa, Rute Agulhas afirmou que "os pais não são donos dos filhos".

Já Regina Tavares da Silva, do Comité Português da UNICEF, reforçou o apelo ao Estado e aos media para defender o superior interesse das crianças. "Está em causa o seu futuro e, nesse sentido, há que prevenir", disse, acrescentanto que "os pais não são donos das crianças e não podem dispor delas de qualquer maneira."

Sobre a reação a ‘Supernanny’ em outros países, a responsável da UNICEF referiu várias críticas no Reino Unido, França e Alemanha, que em alguns casos levou o regulador a fazer recomendações sobre a emissão do formato e a fortalecer as normas sobre a participação das crianças em reality shows. Ainda assim, isso não impediu o programa de ter várias temporadas e de ser emitido em canais públicos – no Reino Unido no Channel 4, ente 2004 e 2010 – como referiu a defesa da SIC.

À tarde será ouvida a última testemunha do MP e visionado, à porta fechada, do terceiro episódio de ‘Supernnany’, que não chegou a ser emitido. Só depois começarão a ser ouvidas as testemunhas da SIC.