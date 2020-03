Psicólogos ajudam infetados de coronavírus no Hospital de São João

Desde o início da semana que uma equipa de nove psicólogos, que têm formação em situações de crise, estão a prestar apoio aos doentes infetados com Covid-19 no Hospital de São João, no Porto. A ajuda é prestada via telefone e estende-se também aos familiares dos pacientes.

"Há doentes que manifestam uma culpabilidade por terem transmitido (o vírus) a familiares e amigos. O que temos transmitido é que a culpa é do vírus. Pode ter existido, eventualmente, alguma irresponsabilidade das pessoas, mas cabe-nos explicar e normalizar. O que está a acontecer é decorrente de uma situação extraordinária e desconhecida", disse Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia do Hospital de São João, dando conta de que também estão atentos aos profissionais de saúde.

A maioria dos doentes está a enfrentar a doença com tranquilidade. "Há apenas um ou outro caso em que percebemos que há mais ansiedade", disse.

Até ao momento, já foram acompanhados mais de 20 pacientes infetados.