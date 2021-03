Psicólogos dão ‘primeiros socorros’ a trabalhadores da saúde

Quando ficou claro que a pandemia iria ter efeitos negativos na saúde mental dos portugueses, a psicóloga Ana Carina Valente e outras quatro profissionais criaram uma equipa de "primeiros socorros psicológicos", em que prestam apoio gratuito a trabalhadores da Saúde, a quem está com dificuldade em lidar com o isolamento ou com o luto. Nas sessões online, através da internet, a psicóloga tem vindo a notar alterações nos padrões de comportamento, como o consumo de álcool."Recebi um pedido de ajuda de um jovem de 32 anos que começou por sentir dificuldade em adormecer, e, como as insónias se acentuaram durante o primeiro confinamento, começou a consumir álcool diariamente", descreve aoAna Carina Valente. O paciente começou a ter dificuldade em concentrar-se e em trabalhar no período da manhã, porque "sentia ressaca".A maior parte dos pedidos de ajuda têm por base "sintomatologia ligada à ansiedade e depressão, à fadiga e à exaustão psicológica". E vêm de pessoas de "todas as idades, em muitas áreas profissionais e contextos diferentes, enlutados, novos desempregados, pais a procurar ajuda para adolescentes com crises de choro, desmotivação e dificuldade em cumprir tarefas e profissionais de saúde", explica Ana Carina Valente.Na linha da frente, as dores acumulam-se: "expressam a ideia de viver num teatro de guerra, relatam a exaustão, a dificuldade em gerir o stress e as emoções, a falta de tempo para estar com os filhos, a dificuldades em lidar com a morte dos pacientes", conta.