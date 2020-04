Psicoterapeuta alerta: “A ’liberdade’ pode ter um sabor a desilusão”

Ter muito tempo para pensar não faz bem. A psicoterapeuta Cécile Domingues avisa que o levantamento do confinamento poderá trazer novos desafios ao nosso bem-estar.

CM - Estar fechado em casa cria distúrbios emocionais?

- Esta medida repentinatransformou-se num desafio psicológico. O isolamento não só mudou os nossos hábitos como também condicionou a nossa forma de pensar, resultando num estado de alerta e de medo perante a probabilidade de contrair o vírus. À medida que os dias e semanas de isolamento se vão prologando, surgem dificuldades emocionais mais profundas, como estados de ansiedade e de depressão.

- Só fruto do isolamento ou preexistentes?

- Frequentemente, estas perturbações psicológicas não são consequência direta da situação, mas sim fruto de uma história de vida pessoal sofrida, que foi, de certa forma, sufocada pelo ritmo frenético do dia a dia, que a maior parte de nós estávamos a ter. O isolamento veio quebrar esta velocidade, obrigando-nos a parar, desacelerar e deixando-nos mais tempo para pensar… pensar em nós. A introspeção obriga-nos a ter consciência dos nossos medos e dificuldades emocionais.

- E isso termina com o fim do isolamento?

- O expectável é que as dificuldades emocionais continuem a boicotar o equilíbrio e a funcionalidade de quem está a sofrer. A ‘liberdade’ pode ter um sabor de desilusão e frustração, ampliando o estado emocional do indivíduo. Pode torna-se necessário procurar ajuda por parte de um profissional de saúde, psicólogo ou psicoterapeuta, no sentido de possibilitar que estas emoções sejam trabalhadas e ultrapassadas definitivamente.