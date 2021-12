O pedopsiquiatra Pedro Strecht foi nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para coordenar a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, anunciou ontem o secretariado do episcopado português. A criação desta estrutura tinha sido anunciada em Fátima, a 11 de novembro, no final da Assembleia Plenária do episcopado.