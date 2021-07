Psiquiatra defende tratamentos para todos os doentes 'borderline'

O psiquiatra João Carlos Melo defende que a psiquiatria "tem o dever" de arranjar formas de tratar todas os doentes com perturbação de personalidade 'borderline' porque há tratamento para a doença e as pessoas podem melhorar.

"É possível ajudar estas pessoas numa dimensão muito maior, muito mais numerosa do que tem sido até agora", afirma em entrevista à agência Lusa o autor do livro "Reféns das próprias emoções - Um retrato íntimo das pessoas com personalidade 'borderline'".

João Carlos Melo diz que é importante transmitir uma "palavra de esperança" a estes doentes de que podem melhorar e, por isso, "é importante que haja tratamento para todas estas pessoas".