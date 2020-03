Psiquiatra diz como explicar a adolescentes e crianças pandemia de coronavírus

Berta Pinto Ferreira, psiquiatra de crianças e adolescentes, diz que é preciso passar tranquilidade a crianças e adolescentes.Como se deve ajustar a comunicação para os mais novos no caso da Covid-19?Ajustando a linguagem e a terminologia usada à idade e à capacidade de entendimento. Não é necessário inundar a criança com informação excessiva e que ela não consiga processar, mas é fundamental falar com tranquilidade e segurança.Em função do desenvolvimento da criança, o diálogo deve ser ajustado. Até aos quatro anos, a criança não consegue conceptualizar esquemas complicados sobre o que é a doença.Mais do que explicações, é importante que se sinta segura e deve-se permitir que questione e expresse as emoções. Fazer de conta que não se passa nada de grave é, no mínimo, ambíguo e confuso.