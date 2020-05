Psiquiatra garante: “Vírus colocou à prova o SNS”

João Reis é médico psiquiatra no hospital São José, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e no Hospital dos Lusíadas. Não tem grandes dúvidas: "esta pandemia tem posto à prova o Serviço Nacional de Saúde". Por esse motivo, "gostava de deixar o meu reconhecimento aos médicos e enfermeiros verdadeiramente na linha da frente, que são os que estão nas urgências e centros de Saúde em contacto direto com doentes infetados por coronavírus".

O próprio foi duplamente posto à prova. Está prestes a ser pai pela segunda vez, mas não vê a mulher nem a filha mais velha, de dois anos, há várias semanas. No plano pessoal foi uma decisão "difícil", mas nem tudo foi mau. "Apesar de ter ouvido relatos de falta de material, pessoalmente considero que tive sempre as condições necessárias em termos de material de segurança para fazer o meu trabalho".

Nos hospitais, assistiu a muitas mudanças. "Mesmo na minha especialidade houve mudanças organizacionais, como a realização de testes sistemáticos ao coronavírus , criação de espaços de quarentena para os novos doentes internados, cancelamento de visitas e realização de vários atos médicos à distância", explica João Reis.

Os novos processos de triagem fizeram-no encontrar outra realidade. "Acabei por ter mais contacto com profissionais de Saúde com o coronavírus do que propriamente com utentes infetados", garante o médico. Já o futuro prevê-se ocupado. "A psiquiatria vai ter um papel mais importante na recuperação da crise do que propriamente durante a crise em si", nota.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24