Psiquiatra tranquiliza população: "O SNS está pronto para atender saúde mental"

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está pronto para atender todos os portugueses que estão a ressentir-se psicologicamente do confinamento e do período em que estão em isolamento. A psiquiatra Ana Matos Pires explica como recorrer a este apoio.

CM - É importante nesta altura que as pessoas saibam que o SNS também tem uma resposta a nível de saúde mental à qual podem recorrer. Como podem fazê-lo?

- Os serviços locais de saúde mental têm em funcionamento a chamada intervenção em crise. As pessoas podem contactar, em primeiro lugar, os seus centros de saúde, em que um psicólogo, um enfermeiro ou um assistente social tomará nota da situação e encaminhará para o serviço de saúde mental respetivo.

- Como se deve gerir o confinamento?

- O confinamento é um fator de risco acrescido para a sintomatologia ansiosa, disfunção em famílias mais complicadas. E não sabemos quanto tempo vai durar.

- O que fazer para minimizar o impacto?

- São coisas muito simples. Cumprir as rotinas é muito importante: levantar à hora habitual, fazer as refeições habituais, trabalharem mesmo que seja em teletrabalho às horas habituais. Do ponto de vista da saúde mental, as rotinas são uma regra importante.

- E como é que esse trabalho pode ser feito com os cidadãos mais velhos, para os quais sair à rua era muitas vezes o único escape para fugir ao isolamento?

- Isso é um problema particularmente sério. É preciso fazer um trabalho de pedagogia junto destas pessoas. Pedia aos familiares que usassem o telefone ou as redes sociais para lhes explicar os riscos que correm.



O MEU CASO

Pedro Simões, infetado a recuperar em casa

"Nao sei se ainda tenho o vírus"

Pedro Simões, de Águeda, ainda não sabe como contraiu a Covid-19. Sentiu os primeiros sintomas a 10 de março e chegou a estar internado.

"Tinha acabado de almoçar em casa dos meus pais e quando voltei para o trabalho comecei a sentir febre, dores de cabeça, no corpo. No trabalho encaminharam-me para o departamento de Higiene e Segurança no Trabalho, onde verificaram que estava com 38,7 de febre", recorda.

Seguiu-se um verdadeiro calvário em busca de ajuda. "Liguei para a linha Saúde 24 mas ninguém atendia, liguei para a minha médica de família que também não atendeu, até que falei com a minha mãe para ela ver junto do Hospital de Águeda o que podia fazer. Disseram que tinham poucas pessoas e que podia ir para lá", conta.

Rapidamente, identificaram-no como um potencial infetado e encaminharam-no para uma sala de isolamento, onde um médico lhe fez "muitas perguntas". Depois fez o teste, que resultou positivo.

Pedro chegou a estar alguns dias internado no Hospital Universitário de Coimbra até ter alta e poder voltar para casa dos pais, onde continua a recuperar mantendo-se em isolamento. Não tem sintomas, mas não sabe se está positivo ou negativo e, por isso, continua sozinho num quarto. "Não sei se ainda tenho o vírus". Os pais estão de quarentena e deixam-lhe a comida à porta do quarto. "Estou isolado há mais de um mês. Marquei os exames, mas só tenho vaga para os dias 9 e 13 de abril. Não vou ao hospital porque é um risco muito grande e, nesta altura, não tem capacidade", lamenta.