Os trabalhadores da empresa Amarsul estão esta quarta-feira a manifestarem-se à porta das instalações no Seixal.No local já estão agentes da PSP e elementos da brigada de intervenção.Os trabalhadores estão a reclamar aumentos salariais, subsídio de risco, término do trabalho precário, aumento do subsídio de transporte, aumento subsídio de alimentação.A empresa destina-se ao tratamento de resíduos da câmara. Neste momento há 'comilões' à porta a quererem descarregar, com os trabalhadores a impedirem a passagem.