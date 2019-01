Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP adere ao desafio dos 10 anos e partilha imagens surpreendentes

"Desafio dos 10 anos... Ou um pouco mais?", pode ler-se na descrição da publicação no Facebook.

10:23

A Polícia de Segurança Pública aderiu ao mais recente desafio do #10yearchallenge e publicou na rede social Facebook uma fotografia com 10 anos de diferença.



Nos comentários à fotografia partilhada na cidade da Horta, nos Açores, há quem brinque com a situação.



