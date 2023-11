PSP alerta escolas da Área Metropolitana do Porto sobre grupos de WhatsApp

A PSP está esta sexta-feira a alertar a comunidade escolar da Área Metropolitana do Porto sobre números de telemóveis de alunos que estão a ser adicionados a grupos de WhatsApp onde são partilhados conteúdos de cariz sexual e de violência.

"O Comando Metropolitano do Porto, através das equipas do programa Escola Segura, proativamente, estão a contactar os agrupamentos escolares da Área Metropolitana [do Porto] para recolha de informações e difusão de conselhos de segurança para uma correta utilização das redes sociais", indica este Comando, em resposta enviada à agência Lusa.

Segundo o Jornal de Notícias (JN), "números de telefone de milhares de alunos de escolas da zona do Porto estão a ser adicionados, desde terça-feira, a um grupo de WhatsApp com conteúdos pornográficos, pedófilos e de violência extrema".

Várias escolas e associações de pais já emitiram alertas e avisaram as autoridades, que estão a recolher informações sobre a situação.

Associações de pais de escolas do distrito do Porto estão também a enviar mensagens por WhatsApp aos encarregados de educação a alertar para a situação.

"Como alguns de vós já se terão apercebido, surgiu um evento WhatsApp em formato de dois grupos (pelo menos) com o título: 'Bora bater o record de mais pessoas no grupo!' e 'Add everyone you know'. Rapidamente muitos dos nossos filhos foram integrados nesse grupo", lê-se numa das mensagens, dando instruções de como sair do grupo e cuidados a ter.