A PSP impediu esta sexta-feira a realização de um exame escolar para 43 alunos, matriculados no 10º ano do colégio Saint Dominics, em São Domingos de Rana, Cascais. Alertada por várias denúncias anónimas, a Polícia chegou ao local pouco depois das 08h00. Encontrou 23 dos alunos inscritos para o exame à porta. A diretora do colégio foi contactada e, segundo fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa disse ao, “acatou a necessidade de cumprimento da ordem do Governo para encerramento de todas as escolas para conter a Covid-19”. O exame viria a ser realizado online.Catarina Formigo, diretora pedagógica do Saint Dominics, disse à Lusa que “a interrupção do teste causou grande transtorno a professores e alunos” e que a mesma “deve ser esclarecida”.