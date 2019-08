PSP confirma ter armas com balas que não funcionam

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou a existência de "um lote específico de munições, já referenciado e identificado, no qual algumas munições apresentaram problemas de deflagração". A notícia foi avançada pelo jornal Expresso e confirmada pelas autoridades este sábado, apesar das segundas garantirem que a existência destas balas não ter causado transtornos na "atividade operacional".Num comunicado enviado às redações como forma de resposta à notícia do semanário, a polícia refere que o lote em causa foi "distribuído e utilizado no âmbito do Plano de Formação de Tiro na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas" e que não afetou, por isso, "a atividade operacional da PSP".O jornal refere ainda, citando fontes não identicadas, que foram detetadas 24 munições que não deflagraram de um lote usado na Escola Prática de Polícia (EPP), em Torres Novas, durante as sessões de treino de tiro dos alunos. Mas a PSP afirma que "não foi encontrado qualquer registo oficial de reclamações sobre deteção de problemas com estas munições ou outras, além do lote referenciado e identificado, em que algumas munições apresentaram problemas de deflagração, não sendo conhecido ou sido comunicado qualquer outro problema sobre este "defeito" por parte de todo o dispositivo da Polícia".No entanto, este lote de munições está a ser avaliado e substituído, avançam ainda as autoridades, relembrando que em 2017, foram adquiridas e distribuídas pela PSP 705.000 munições e no ano seguinte, foram adquiridas e distribuídas 462.000 munições, todas do calibre 9x19mm e que "até ao momento" não foi comunicada qualquer anomalia.O comunicado termina com a polícia a afirmar que "que nos anos anteriores nunca foi reportado este tipo de problema, mas que a existência pontual de munições que não deflagram, por motivos vários, num universo de milhões de munições adquiridas, sendo uma situação de exceção, pode ocorrer".