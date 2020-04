PSP curado do coronavírus regressa ao trabalho no Porto

"Foram 26 dias de total isolamento. Tive muitos sintomas, entre dores de cabeça, febre, diarreia. Foram dias complicados". As palavras são do comissário Jacinto Ferreira, da Divisão de Trânsito da PSP, que está recuperado da infeção da Covid-19 e que esta quinta-feira esteve numa ação de fiscalização no Porto.

O comissário, de 52 anos, foi o primeiro PSP no Porto a ficar infetado. "Não estive com ninguém que estivesse infetado. Sou de Barcelos e venho para o Porto todos os dias de comboio, acho que poderá ter sido aí que fiquei infetado", disse ao CM. O polícia teve medo pela situação, mas tentou não entrar em pânico.