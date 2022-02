PSP de Espinho e Lions Clube organizam colheita de sangue

A divisão policial da PSP de Espinho, em articulação com os Lions Clube de Espinho, organizaram, esta manhã de quinta-feira, uma colheita de sangue.Cerca de 50 agentes das esquadras de Espinho, Feira, S. João da Madeira e Ovar voluntariam-se para doar sangue."Após notícias avançadas pelos Órgãos de Comunicação Social, a dar conta de que Portugal está com dificuldade em repor os níveis satisfatórios de unidades de sangue para fazer face às necessidades, e no seguimento dos apelos lançados pelo Lions Clube de Espinho, a Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Aveiro, aliou-se à causa e vai levar a efeito uma Dádiva de Sangue", revelou, em comunicado, a PSP de Aveiro.