A PSP de Ovar realizou, no passado dia 1 de Abril, o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (2 de Abril).A iniciativa incluiu uma caminhada que contou com a participação de alunos e professores da escola Básica de São Donato, da Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Ovar (CERCIVAR) e, ainda, elementos da Associação de Pais da Escola Básica de São Donato.