Doze ativistas do Climáximo foram este domingo detidos pela PSP junto à partida da Maratona EDP, em Cascais, quando munidos de “tarjas e tinta se preparavam para executar uma ação ilícita”, afirma o Comando Metropolitano de Lisboa, frisando que foram “identificados e constituídos arguidos”.Já o movimento pelo clima diz que “12 apoiantes do Climáximo que estavam reunidos a conversar” foram levados para a esquadra, onde ficaram duas horas, sem uma “base legal” para a detenção. Hugo Fonseca, do Climáximo, admite que “iria realizar-se uma manifestação pacífica de denúncia aos crimes da EDP”.