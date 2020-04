PSP e GNR detiveram 182 pessoas por desobediência, entre a entrada em vigor do decreto do estado de emergência (22 de março) e as 17h00 desta sexta-feira.Foram encerrados 1326 estabelecimentos.74 das pessoas foram detidas na segunda fase do estado de emergência (desde dia 3): entre outras, 21 por desobediência ao confinamento, 32 por desobedecer ao dever geral de recolhimento e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar.