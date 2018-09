Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP e polícia italiana reforçam cooperação bilateral

PSP de Lisboa contou com a presença de elementos da Polizia de Stato de Itália, no âmbito do "Programa Esquadras Europeias".

A PSP e a polícia italiana vão aumentar os patrulhamentos conjuntos em áreas turísticas de ambos os países no âmbito do reforço da cooperação bilateral entre as duas polícias, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública.



Este reforço da cooperação bilateral está assente num memorando de entendimento assinado, na semana passada, em Roma, entre a PSP e a Direzione Centrale della Polizia Criminale do Dipartimento della Pubblica Sicurezza, do Ministério do Interior italiano.



Em comunicado, a PSP adianta que este memorando de entendimento reforça "a cooperação bilateral no contexto dos patrulhamentos conjuntos em áreas turísticas de ambos os países", dando continuidade "às excelentes relações de cooperação e ao bom relacionamento institucional entre as duas organizações policiais".



Além da assinatura deste documento, os diretores das duas polícias abordar também novos projetos de cooperação bilateral "no âmbito da manutenção da ordem pública e da intervenção policial, designadamente a gestão de segurança de grandes eventos desportivos e a investigação criminal no contexto da segurança dos transportes públicos".



Em julho, a PSP de Lisboa contou com a presença de elementos da Polizia de Stato de Itália, no âmbito do "Programa Esquadras Europeias", que tiveram como principal missão auxiliar o contacto entre os polícias portugueses e os muitos cidadãos italianos que visitaram Lisboa durante o festival "NOS Alive".



O "Programa Esquadras Europeias" conta com a colaboração conjunta entre a PSP, o Cuerpo Nacional de Policia espanhol (CNP) e com a Police Nationale francesa (PN), juntando-se, agora, a Polícia transalpina.