PSP fiscalizou centenas de estabelecimentos para testar sistemas de segurança

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fiscalizou este ano centenas de estabelecimentos, desde farmácias a ourivesarias, para verificar e testar a correta utilização, instalação e funcionamento dos sistemas de segurança obrigatórios.Em comunicado, a PSP, adianta que, desde o início do ano, fiscalizou 230 postos de abastecimento de combustíveis, 450 estabelecimentos que comercializam artigos com metais preciosos e 350 farmácias, tendo sido detetadas cerca de 400 situações irregulares face da legislação de segurança privada.Das 400 situações irregulares detetadas, a PSP destaca sete em que os operadores não haviam implementado qualquer medida de segurança.De acordo com a PSP, desde setembro de 2018 que farmácias, postos de abastecimento de combustíveis e estabelecimentos que comercializem metais preciosos (como as ourivesarias) têm de dispor de medidas de segurança que aumentem o grau de segurança dos seus clientes e funcionários.Essas medidas de segurança compreendem, entre outros, a instalação de sistemas de deteção de intrusão (alarmes).A PSP indicou que realizou, durante todo o ano de 2018, múltiplas ações de informação junto destes setores económicos e respetivas associações, no sentido de esclarecer o âmbito da lei e apoiar a implementação dessas medidas, abrangendo um total de três mil operadores em todo o território nacional.Este ano, a PSP, que é a entidade de controlo da segurança privada, implementou a nível nacional a fiscalização das medidas nos setores económicos para verificar e testar a correta instalação e funcionamento dos sistemas.A PSP lembra que o "regime jurídico da segurança privada estabelece a obrigatoriedade de determinados setores económicos e empresariais disporem de medidas de segurança, em função do risco potencial da atividade, contribuindo para um efetivo reforço da segurança pública e da segurança de toda a comunidade".