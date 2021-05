PSP interceta grupo suspeito em operação de segurança na Taça de Portugal

A PSP intercetou este domingo um grupo suspeito, com mais de 20 elementos, todos eles vestidos com roupa preta como é hábito nos Casuals (adeptos violentos que costumam estar ligados a claques), num parque de estacionamento próximo do Estádio Cidade de Coimbra.









Vários elementos suspeitos foram algemados e transportados para as instalações policiais em carrinhas celulares, depois de terem sido cercados por equipas de reação rápida da PSP. Num primeiro instante foram vistos a beber na via pública, o que motivou a intervenção policial.

Ao CM, num balanço provisório enquanto ainda decorria a final da Taça, a PSP esclareceu que “uma pessoa foi detida por posse de arma branca e 12 pessoas foram identificadas”. Foram ainda “apreendidos 12 artigos pirotécnicos e 1 soqueira”. Também foi levantado “um auto de ocorrência por posse de estupefaciente”.





Tirando esta ocorrência, o reforçado policiamento em Coimbra decorreu sem incidentes de maior.



Sp. Braga sobe na hierarquia

Com a vitória na final deste domingo, o Sp. Braga conquistou a terceira Taça de Portugal da sua história, a segunda nos últimos seis anos. Os minhotos igualam Belenenses e V. Setúbal no 5º lugar da lista de clubes com mais vitórias na competição. O Benfica continua a ser a equipa mais vitoriosa, a larga distância de Sporting e FC Porto (empatados no pódio).