PSP investiga denúncia de maus tratos a dezenas de cães em Portimão

A Polícia de Segurança Pública está a investigar uma denúncia de maus-tratos a animais na zona da Coca Maravilhas, em Portimão.Em causa estão cerca de 40 cães, acorrentados, desnutridos e a viver no meio das próprias fezes e lixo. Ao que oapurou, a queixa surge depois de pelo menos oito voluntários terem sido alvo de ameaças, por parte dos tutores, que se revelaram insatisfeitos com as visitas e cuidados prestados pelos populares.Descreve a denúncia, a que oteve acesso, que o veterinário municipal está "ciente da situação desde o início" e chegou a deslocar-se ao local três vezes, a última ontem de manhã, mas as "advertências verbais" revelaram-se insuficientes.