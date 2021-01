A PSP fez três detenções e aplicou 58 multas neste fim de semana, por desrespeito às regras do confinamento. Os números foram avançados este domingo, em conferência de imprensa, pelo superintendente Luís Elias, que especificou que uma das detenções se prendeu com “a desobediência ao dever geral de confinamento” e as outras duas por desobediência à proibição de abertura de estabelecimentos comerciais não autorizados.









Em jeito de balanço, Luís Elias acrescentou que desde o início da pandemia já foram efetuadas 438 detenções, 118 das quais de pessoas infetadas com Covid-19 que não cumpriram o isolamento domiciliário.