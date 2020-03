PSP recebe kits de proteção contra coronavírus

A Direção Nacional da PSP iniciou esta segunda-feira a distribuição, em todo o dispositivo desta força de segurança, de kits de proteção dos agentes para o coronavírus.

Cada kit, sabe o CM, é composto por um par de luvas e uma máscara, e está a ser distribuído em todas as esquadras do país.

No entanto, segundo o Sindicato dos profissionais de polícia disse ao CM, a distribuição está a ser feita apenas para os carros patrulha das esquadras.



"Sabemos que só está a ser distribuído um kit por cada carro de patrulha.Além de serem necessários pelo menos dois, salientamos também a necessidade do desinfetante, que não está a ser entregue", disse ao CM Mário Andrade, presidente do sindicato dos profissionais de polícia.

O dirigente sindical acrescentou ter enviado esta segunda-feira ao Ministério da Administração interna um oficio a expressar a necessidade de mais kits de proteção contra o coronavírus, bem como da introdução do desinfetante nos mesmos.