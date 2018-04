Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP recupera águia de asa redonda caída no solo em Benfica

Espécime foi entregue no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.

23:53

A PSP anunciou esta quarta-feira que procedeu ao salvamento de uma águia de asa redonda que se encontrava caída no solo na freguesia de Benfica, em Lisboa, tendo sido entregue ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.



"Os elementos policiais que efetuavam patrulhamento numa das artérias da referida freguesia, avistaram a referida ave, que, encontrando-se assustada e em manifesta dificuldade para iniciar o voo, apresentava um leve ferimento numa das asas", refere o Comando Metropolitano PSP de Lisboa em comunicado.



Como a ave estava próxima da berma da estrada, exposta a eventual atropelamento pelas viaturas que por ali circulavam, os agentes diligenciaram os meios necessários para efetuar a sua recolha, garantindo assim que a mesma fosse retirada em segurança para local próprio e adequado à sua recuperação.



"Este espécime foi entregue no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, situado no Parque Natural de Monsanto, em Lisboa, onde lhe será possível recuperar dos seus ferimentos e lhe proporcionará voltar a ter o prazer de voar", conclui.