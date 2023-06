PSP reforça até setembro áreas de maior fluxo turístico de Oeiras e Cascais

A PSP reforça até 17 de setembro as áreas de maiores fluxos turísticos e zonas balneares dos concelhos de Cascais e Oeiras, no âmbito do programa Verão mais Seguro 2023, informou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que no âmbito do programa que já existe há alguns anos, a polícia vai empenhar efetivos das Equipas de Intervenção Rápida, das Equipas de Prevenção e Reação Imediata, de Trânsito, Ciclo Patrulhas, equipas das esquadras de turismo e de segurança a transportes públicos.

O programa Policia Sempre Presente - Verão Mais Seguro 2023, que já começou no dia 15 de junho, visa prevenir "ocorrências criminais".

"Este ano, além do aumento significativo de fluxo de pessoas normal em época estival, Portugal recebe as Jornadas Mundiais da Juventude, grande evento de cariz religioso que decorre na área de responsabilidade da PSP e contará com a presença de milhares de peregrinos, vindos de todo o mundo", é referido na nota.

Por isso, a PSP pretende evitar furtos a pessoas e em interior de veículos, garantir a normal fluidez do trânsito e "sobretudo a tranquilidade e a ordem pública".

A PSP vai realizar também operações de prevenção e fiscalização rodoviária, com o intuito de garantir e reforçar a segurança de todos os utentes da via.

O programa Verão Seguro, que anualmente se realiza no Algarve, foi alargado a Lisboa, Porto e praias com maior pressão turística devido ao aumento de turistas e à Jornada Mundial da Juventude.

Numa informação enviada à Lusa em 13 de junho, o Ministério da Administração Interna (MAI) refere que decidiu este ano alargar o habitual programa Algarve Seguro, uma vez que se prevê um verão "particularmente desafiante, pelo esperado aumento de turistas e pelo elevado número de jovens peregrinos que vão participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ)", que se realiza em Lisboa na primeira semana de agosto.

Segundo o Ministério tutelado por José Luís Carneiro, o programa Verão Seguro é um instrumento desenhado anualmente e adaptado às circunstâncias específicas do tempo e do território, que contempla "múltiplas dimensões da segurança", nomeadamente policiamento, prevenção e combate aos incêndios, controlo da fronteira aérea e segurança rodoviária.

O programa, que tem como objetivo criar "um sentimento geral de segurança entre residentes e veraneantes", envolve forças de segurança, Proteção Civil e Segurança Rodoviária.