PSP tem 134 agentes infetados com coronavírus e 270 em vigilância

A PSP tem 134 funcionários infetados, entre polícias e civis, e 270 em vigilância, revelou hoje o diretor nacional da força de segurança, elogiando a "via verde" de testagem para covid-19 para manter a capacidade operacional da instituição.

Os números, referentes a quarta-feira, foram divulgados por Magina da Silva em declarações aos jornalistas no Porto, numa ação de controlo à circulação automóvel no âmbito do estado de emergência em que quis "estar presente, transmitir confiança e proximidade aos homens" que comanda.

O diretor nacional da PSP adiantou que a PSP teve até ao momento "apenas dois casos mais graves de dois agentes" que tiveram de ser internados "em hospital", ambos "já livres de perigo", e agradeceu a "via verde" criada por várias instituições para permitir uma testagem mais célere dos casos suspeitos que aparecem na força policial, ajudando a manter a sua "capacidade operacional".

Portugal regista 820 mortos associados à covid-19 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".