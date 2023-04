Publicado aumento intercalar das pensões em 3,57% a partir de julho

O aumento intercalar das pensões em 3,57%, que será pago a partir de julho aos pensionistas da Segurança Social e do regime de proteção social convergente, foi esta sexta-feira publicado em Diário da República.

"O presente decreto-lei vem criar um regime atualização intercalar das pensões, que passam a ter - a partir de julho de 2023 - um valor igual ao que teriam caso não tivesse sido criado o complemento extraordinário a pensionistas, e caso tivesse sido aplicada a fórmula de atualização do valor das pensões", realça o Governo no preâmbulo do diploma.

De acordo com o executivo, com este regime intercalar "os pensionistas que receberam o complemento excecional beneficiaram de um apoio extraordinário que acresceu de forma efetiva ao valor das suas pensões, numa percentagem acumulada de 10,19% nas pensões de valor igual ou inferior a duas vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS), de 9,85% nas pensões de valor superior a duas vezes o valor do IAS, até seis vezes o valor do IAS, e de 9,25 %, nas pensões de valor superior a seis vezes o valor do IAS, até 12 vezes o valor do IAS".

As pensões regulamentares de invalidez e de velhice do regime geral de Segurança Social e demais pensões, subsídios e complementos atribuídos antes de 01 de janeiro de 2022 são assim atualizados, por referência ao valor de dezembro de 2022, em 3,57%.

Este aumento intercalar abrange também as pensões, subsídios e complementos "atribuídos durante o ano de 2022" por referência ao valor de dezembro de 2022, estabelece o diploma.

As pensões do regime de proteção social convergente da Caixa Geral de Aposentações (CGA) "são atualizadas, com as necessárias adaptações", pode ler-se na lei.

A atualização intercalar das pensões, que produz efeitos "a partir de 01 de julho de 2023", é regulamentada por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Segurança Social.

Segundo o diploma, "as atualizações referentes ao 2.º semestre (...) são aplicadas de forma proporcional aos subsídios de férias e de Natal de 2023, nas designações que assumem tanto no sistema de segurança social como no regime de proteção social convergente, sendo a respetiva atualização processada pela segurança social e pela Caixa Geral de Aposentações, I. P., em conjunto com o subsídio de Natal".

A medida foi aprovada num Conselho de Ministros extraordinário em 17 de abril que aprovou novas medidas de apoio ao rendimento.