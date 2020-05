Publicados diplomas de situação de calamidade e levantamento de confinamento

Os diplomas que declaram a situação de calamidade a partir de segunda-feira e estabelecem o levantamento das medidas de confinamento, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, foram esta sexta-feira publicados no Diário da República (DR).

No DR foi também esta sexta-feira publicado o diploma que limita até às 23h59 de domingo a circulação dos cidadãos para fora do concelho de residência habitual, "salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".

Com a publicação do decreto-lei que declara a situação de calamidade a partir das 00h00 de domingo e até às 23h59 do dia 17 de maio ficam estabelecidos limites e condicionamentos à circulação e a racionalização da utilização de serviços públicos.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24