Públicas ‘furam’ ranking alternativo de escolas

Seis escolas públicas do Centro e Norte nos dez primeiros lugares entre estabelecimentos onde alunos mais progridem.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Seis escolas públicas e quatro privadas ocupam os dez primeiros lugares de um ranking alternativo do Ensino Secundário feito com base no indicador Percursos Diretos de Sucesso (PDS), construído pelo Ministério da Educação. Este indicador mede a percentagem de alunos de cada escola sem retenções e com nota positiva nos exames.



A percentagem de alunos com PDS em cada escola é depois comparada com a percentagem média nacional para alunos com um nível escolar semelhante antes da entrada no 10º ano.



Neste ranking alternativo, relativo ao triénio 2016-2018, o colégio de São Miguel de Fátima ocupa o primeiro lugar, com uma vantagem de 24,6% face à média nacional. Mas logo a seguir aparecem cinco escolas públicas - Secundária de Felgueiras, Secundária de Guia, Pombal, Secundária de Arga e Lima, Viana do Castelo, Secundária de Porto de Mós e Secundária Dr.ª Judite Andrade, Sardoal. O top 10 fica completo com o Colégio CEBES (Porto), Secundária de Ponte da Barca; Instituto D. João V (Pombal) e Colégio da Rainha Santa Isabel (Coimbra).



Nos 50 primeiros lugares deste ranking há 26 escolas públicas e 24 privadas, numa distribuição bem mais equilibrada do que os rankings tradicionais, dominados pelos privados.



João Costa, secretário de Estado da Educação, apesar de recusar a ideia de que este é um ranking alternativo, considera que "uma escola não é boa só por causa de duas notas nos exames, muitas vezes obtidas no centro de explicações". O responsável elogia por isso "os novos parâmetros de avaliação apostados em ter um olhar mais abrangente para medir a qualidade da escola e o trabalho que faz para o progresso de cada aluno e para apoiar os alunos com mais dificuldades".



Colégios privados continuam a dominar ranking tradicional

O ranking tradicional, construído com base nos exames nacionais, continua a ser dominado pelos privados: a Academia de Santa Cecília é líder. Com a edição deste sábado do CM, é distribuído um suplemento de 20 páginas com as médias de 1885 escolas (Básico e Secundário) e várias reportagens.



Mortágua lidera ensino profissional

Os 8 concelhos com melhores resultados em cursos profissionais no Secundário são Mortágua (único onde 100% dos alunos conclui o curso em três anos), Vendas Novas (96%), Carrazeda de Ansiães (91%), Sabugal (89%), Lousã (89%), Peso da Régua (88%), Penacova (87%) e Mértola (87%).



Estes dados do Ministério da Educação relativos a 2016/17 mostram que em 6 escolas todos os alunos inscritos concluíram os cursos em três anos. As escolas são o Instituto de Promoção Social de Bustos (Oliveira do Bairro), Escola Profissional Artística do Vale do Ave (Santo Tirso), Escola Profissional de Artes de Mirandela, ES Eça de Queirós (Póvoa de Varzim), Escola Profissional Agrícola de Lamego e ES Dr. João Lopes de Morais (Mortágua).



PORMENORES

Cinco públicas no 3º ciclo

No 3º ciclo há cinco públicas no top 10 do ranking alternativo. São as escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira (V. Conde), de Fornos de Algodres, Prof. Ferrer Correia (M. Corvo), de Campo Maior e de Manhente (Barcelos).



Fornos de Algodres lidera

Numa análise por concelhos, Fornos de Algodres, Barrancos e Campo Maior lideram o ranking alternativo do 3º ciclo no triénio 2016-2018.