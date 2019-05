Pulseira da PSP em 68 mil crianças

O Programa Estou Aqui! Crianças (EA), da Polícia de Segurança Pública (PSP), que no ano passado abrangeu 68 mil menores, regressa no próximo sábado.O programa com recurso a uma pulseira com código alfanumérico permite, através do número europeu de emergência 112, chegar de forma célere ao contacto com os pais, educadores ou tutores de uma criança que se encontre perdida, promovendo o reencontro.As pulseiras são pedidas em https://estouaqui.mai.gov.pt e ficam disponíveis em poucos dias na esquadra da PSP selecionada.As pulseiras são pessoais, intransmissíveis e gratuitas, revelou a PSP.