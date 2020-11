Quase cinco mil pessoas morreram devido à poluição em Portugal, mas qualidade do ar melhorou na última década

A qualidade do ar melhorou na Europa na última década, registando-se também menos mortes prematuras associadas à poluição, devido às políticas implementadas ao nível europeu, revela um relatório hoje publicado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

"Os dados da AEA provam que investir numa melhor qualidade do ar é investir numa melhor saúde e produtividade para todos os europeus. Políticas e ações que sejam coerentes com a ambição de 'poluição zero' na Europa conduzem a vidas mais longas e saudáveis e a sociedades mais resilientes", sublinhou o diretor executivo da AEA, Hans Bruyninckx, em conferência de imprensa.

Também o comissário europeu com a pasta do Ambiente, Virginijus Sinkevicius, referiu que há "dados a saudar" no relatório da AEA.





O relatório da AEA indica que a poluição atmosférica continua a ter impactos significativos na saúde da população europeia, particularmente nas zonas urbanas, e que por causa dela terão morrido em 2018, prematuramente, 417.000 europeus, dos quais cerca de 379.000 na UE (ainda com Reino Unido).

Em Portugal terão morrido prematuramente cerca de 4.900 pessoas devido à má qualidade do ar.