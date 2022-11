A concentração de espermatozoides caiu para metade nos últimos 50 anos, e sobretudo desde o ano 2000 até agora. A conclusão é de um estudo publicado na revista ‘Human Reproduction Update’ realizado com base em dados de homens de 53 países e revela uma concentração média de 101 milhões de espermatozoides por mililitro em 1973 para 49 milhões por mililitro em 2018. A contagem total de espermatozoides caiu 62,3% durante o mesmo período.





Segundo um dos principais investigadores da Escola de Saúde Pública de Jerusalém, outros estudos recentes indicam que alterações no desenvolvimento do sistema reprodutivo durante a fase fetal estão relacionadas com problemas de fertilidade na vida adulta. “Certos hábitos e os produtos químicos no ambiente estão a afetar negativamente o desenvolvimento fetal”, adianta.