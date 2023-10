“Perdi a minha mulher de repente e o meu filho nem o cheguei a conhecer.” As palavras são de Tiago Alves, companheiro de Vânia, a jovem de 26 anos, grávida de 35 semanas, que morreu a 28 de agosto, poucas horas após ter alta do Hospital de Guimarães. Também o filho, Santiago, que deveria nascer no início de outubro, perdeu a vida ainda na barriga da mãe.









