Saiba qual a lotação máxima das praias do Norte, Centro e Alentejo

Foi divulgada esta terça-feira a lotação máxima das praias portuguesas, uma das medidas decretadas no âmbito da atual pandemia do novo coronavírus. A Agência Portuguesa do Ambiente comunicou a limitação do número de pessoas nas praias do Norte, Centro e Alentejo.



Quanto às praias do Norte, está definida a lotação máxima das praias dos concelhos de Caminha, Espinho, Esposende, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.



Lotação das praias da região do Norte





No documento divulgado para as praias do Centro, está definida a lotação máxima das praias localizadas nos concelhos de Aveiro, Cantanhede, Figueira da Foz, Ílhavo, Leiria, Marinha Grande, Mira, Murtosa, Ovar, Pombal e Vagos.



Lotação das praias da região do Centro





Ainda, relativamente às praias do Alentejo, é possível consultar a lotação máxima das praias dos concelhos de Sesimbra, Setúbal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.



Lotação das praias da região do Alentejo





A lotação das praias portuguesas será controlada por semáforos.



A época balnear, que costuma ter início a 1 de maio, foi este ano atrasada devido à pandemia da Covid-19. As praias vão ter ainda outras regras regras como corredores de circulação de sentido único e obrigatoriedade de manter um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre banhistas e 3 metros entre chapéus ou toldos.