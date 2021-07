Quanto tempo tem de esperar para ser inoculado? Saiba aqui se há filas no seu centro de vacinação

A equipa que coordena a vacinação contra a Covid-19 informou esta quarta-feira que os centros de vacinação começaram a funcionar com um sistema de semáforos virtuais que indica o período de espera para ser inoculado.

No caso de a luz do semáforo virtual estar vermelha, estima-se que o tempo de espera seja superior a uma hora. Se estiver amarela a previsão do atendimento é entre 30 minutos a uma hora e quando a cor for verde o período provável de espera não será superior a 30 minutos.



Agora que já há semáforos... só falta mesmo saber como se encontra o seu centro de vacinação. Veja aqui.