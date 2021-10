Quarenta concelhos sem casos novos de Covid-19

Incidência da Covid-19 por 100 mil habitantes

Há 40 concelhos do País (incluindo ilhas) que não têm qualquer caso de Covid-19 registado nos últimos 14 dias. Com menos de 20 casos por 100 mil estão um total de 62 municípios.No relatório epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, verifica-se um aumento do número de municípios com zero casos (eram 32 há uma semana), mas também um aumento do número de concelhos em risco extremo e muito elevado (mais de 960 casos por 100 mil). Alvito, com taxa de incidência de 2391 casos por 100 mil habitantes, e Cuba, com 968, são os concelhos em risco extremo (há uma semana havia apenas um).Em risco elevado (entre 480 a 959,9 casos por 100 mil a 14 dias) estão quatro concelhos (há uma semana eram dois): Arganil (819), Alcoutim (674), Ferreira do Alentejo (602) e Beja (519). Seguem-se 16 concelhos (o mesmo número da semana passada) com uma incidência entre 240 e 479,9 casos.