Quarenta doentes sem condições no Hospital de Faro

Sugerido corte nos exames, em especial a utentes mais idosos.

Por João Mira Godinho | 01:30

A sugestão para que fossem feitos cortes nos exames complementares de diagnóstico no hospital de Faro, em especial aos doentes mais idosos, pelo diretor do Departamento Médico, Horácio Guerreiro, aconteceu após a presidente da Administração, Ana Paula Gonçalves, ter pedido uma solução para os doentes colocados nas Urgências.



Alfredo dos Santos, diretor de Medicina 3, na carta em que apresentou a demissão, após a reunião onde o assunto foi abordado, a 22 de fevereiro, diz que Ana Paula Gonçalves "tomou a palavra, assumindo que se encontravam 40 doentes na sala de observação do Serviço de Urgência, em condições inumanas e inaceitáveis, questionando em seguida como é que os diretores dos serviços de Medicina iriam resolver aquela situação".



O médico disse que só no seu serviço havia já "quase o dobro dos doentes" e foi nessa altura que Horácio Guerreiro sugeriu o corte nos exames, em particular aos idosos. Tal como Alfredo dos Santos, também os diretores dos serviços de Medicina 1 e 2 apresentaram a demissão.



Entretanto, o diretor clínico da unidade, Mahomede Americano, sublinhou esta quinta-feira ao CM que a sugestão de cortes nos exames não foi feita por ele. Ao que o CM apurou, e tal como avançou esta quinta-feira, foi feita pelo diretor do Departamento Médico, Horácio Guerreiro.