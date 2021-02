A partir da próxima segunda-feira, todos os viajantes que chegarem ao Reino Unido provenientes de um país considerado de alto risco, incluindo Portugal, terão de realizar uma quarentena obrigatória de 10 dias num hotel e pagar a respetiva conta, que vai rondar os 2 mil euros.Os viajantes terão ainda de realizar dois testes obrigatórios, no segundo e no oitavo dia de quarentena. A medida foi anunciada ontem pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que avisou que todos os que violarem as regras, incluindo a não realização de um teste antes da viagem, poderão incorrer numa multa de entre 1140 e 11 400 euros, e aqueles que forem apanhados a mentir sobre o país de proveniência arriscam uma pena de prisão de até 10 anos.