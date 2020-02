Quarentena voluntária para duas estudantes do Politécnico de Bragança

Duas alunas chinesas a frequentarem cursos de licenciatura no Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vão ficar de quarentena quando regressarem a Portugal, na próxima semana, depois de terem estado de férias na China.As estudantes disponibilizaram-se "para fazer o isolamento, de forma voluntária", durante 14 dias - o período de incubação do vírus -, informou esta sexta-feira o presidente do IPB, Orlando Rodrigues. A decisão foi tomada depois daquela instituição ter promovido um inquérito junto dos alunos chineses com o objetivo de perceber se algum tinha regressado à China durante a última pausa letiva. As duas estudantes identificadas não apresentam, contudo, "qualquer sintoma [de infeção pelo novo coronavírus], nem estiveram em contacto com pessoas doentes". A chegada de novos alunos chineses, para frequentarem o segundo semestre no IPB, foi cancelada por iniciativa das universidades locais.Ao final do dia, a Direção-Geral da Saúde anunciou que o sétimo caso suspeito de infeção pelo Covid-19 no País deu negativo. Uma criança regressada da China esteve internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, para observação.Os 20 repatriados de Wuhan, em quarentena no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, deram negativo à infeção pelo vírus da China. Deixam este sábado o hospital.O Porto de Sines anunciou esta sexta-feira que, face ao novo coronavírus, comprou mais máscaras de proteção, luvas e óculos.Mais de 64 mil foram já infetados pelo vírus, segundo os últimos dados: 1383 morreram.