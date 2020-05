Quarta-feira com temperaturas máximas a alcançar os 35 graus

Treze concelhos de Faro, Bragança e Portalegre em risco muito elevado de incêndio

Treze concelhos dos distritos de Faro, Bragança e Portalegre apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com a mesma fonte, estes valores de temperatura estão acima da média para o mês de maio.Treze concelhos dos distritos de Faro, Bragança e Portalegre apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio, segundo o

Esta quarta-feira pode contar com temperaturas de verão, chegando os termómetros aos 35 graus.De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas temperaturas máximas de 33 graus para Lisboa, 30 para o Porto e para Faro.As temperaturas em Castelo Branco podem chegar aos 31 graus, 34 para Braga e 35 para Santarém e Setúbal, que serão os distritos mais quentes.

Em risco muito elevado estão os concelhos de Alfândega da Fé, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Bragança, Vinhais (Bragança), Gavião (Portalegre), Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro).