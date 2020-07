Quarta-feira 'quente' coloca 12 distritos sob aviso amarelo

Doze distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente e em oito deles o aviso prolonga-se até ao final do dia de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso amarelo por causa da persistência do tempo quente prolonga-se até às 21h00 de quarta-feira nos distritos de Bragança, Évora, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Já nos distritos de Guarda, Santarém, Viana do Castelo e Braga o aviso amarelo vigora até às 20h00 de hoje.



De acordo com a mesma fonte, as temperaturas máximas previstas são de 36 graus para Évora e Beja, 24 para Lisboa, 35 paa Setúbal, 28 para o Porto e 29 para Faro.