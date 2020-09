Quartel dos Bombeiros de Avis fechado devido a caso de Covid-19

O quartel dos Bombeiros de Avis foi encerrado na sexta-feira após o Comandante da corporação testar positivo à Covid-19.Após efetuar o transporte de uma senhora que inicialmente não estaria sinalizada como portadora do novo coronavírus, mas que mais tarde testou positivo à doença, o comandante começou a ter sintomas da Covid-19 e confirmou-se que está infetado.Na sequência deste caso de contágio o quartel encerrou portas e colocou 29 operacionais em confinamento, nove deles dentro do estabelecimento. Os bombeiros ainda não realizaram os testes de despistagem para a Covid-19 mas estão proibidos de trabalhar. Ao que oconseguiu apurar os operacionais serão testados na segunda-feira.As operações do quartel estão a ser asseguradas por dois bombeiros que estavam de férias e que não tiveram contacto com os colegas. Esta situação coloca em risco a assistência no concelho que está dependente das corporações viznhas.