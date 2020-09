O Ensino Superior teve uma entrada recorde de 51 mil alunos, mas o preço dos quartos continua a ser a maior dor de cabeça. Lisboa e Setúbal são as cidades mais caras para estudar, com um quarto a atingir os 500 euros de preço máximo, segundo o Observatório Digital do Alojamento Estudantil, criado pelo Governo.





Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.09.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento