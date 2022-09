Quartos para estudantes 10% mais caros com diminuição da oferta

Cerca de 50 mil estudantes entraram no Ensino Superior público na 1ª fase do concurso nacional. As aulas estão prestes a começar e de norte a sul sucedem-se as queixas sobre a falta de alojamento estudantil. Os quartos são poucos – a queda chega aos 80% – e os preços estão 10% mais caros em relação ao ano anterior.









Em setembro do ano passado, havia 9884 quartos para arrendar no mercado privado; este ano são apenas 1973. O preço médio de um quarto passou de 268 para 294 euros mensais, segundo dados do Observatório do Alojamento Estudantil.

Os estudantes “estão colocados, mas desalojados”, diz Ana Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto. “Os pedidos de ajuda multiplicam-se. Os preços elevados mantêm-se, o número de quartos disponíveis está a diminuir com a retoma do turismo e o impacto da inflação não é previsível, nomeadamente nas empreitadas das residências já calculadas no Plano de Recuperação e Resiliência”, sublinha.









Leia também Estudantes pagam em média 267 euros por mês para dormir À Federação Académica de Lisboa têm chegado mais relatos de pessoas que não conseguem encontrar quarto. “Há menos quartos disponíveis no mercado e uma tendência de aumento dos preços do que ainda existe. Penso que, com o aumento do turismo, muitos proprietários terão decidido que fica mais vantajoso arrendar a turistas. Esta dificuldade levará muitos estudantes a nem sequer ingressarem na universidade ou a terem de abandonar os estudos”, afirma o presidente da FAL, João Machado.

No Sul do País, para além da escassa oferta de quartos, o arrendamento ilegal continua a aumentar, o que tem merecido especial atenção da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg). “Sabemos que os quartos continuam com preços muito elevados, temos trabalhado para ajudar sem descer o nível porque a taxa de arrendamento ilegal e a economia paralela continuam a existir”, referiu Fábio Zacarias, presidente da AAUAlg. n COM B.E./R.D.

26 cursos sem alunos



Houve 26 licenciaturas em que do conjunto total de 690 lugares disponíveis, nenhuma foi ocupada. Trata-se, sobretudo, de institutos politécnicos localizados no Interior do País, como Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu ou Beja.





Regiões do Interior







Leia também Estudantes do ensino superior "estão colocados, mas desalojados", diz Federação Académica Os resultados da primeira fase mostram, ainda assim, mais alunos nas instituições localizadas em regiões com menor densidade demográfica: 13 351 estudantes, mais 1033 face ao ano anterior.

11 701 à espera



Diminuiu o número de alunos que, para já, ficam de fora: dos 61 mil candidatos, 11 701 não conseguiram ainda colocação numa universidade ou politécnico.





Segunda fase



A segunda fase do concurso nacional de acesso começou esta segunda-feira e decorre até dia 23 de setembro. Para além das mais de cinco mil vagas sobrantes, vão também a concurso aquelas que foram agora ocupadas, mas em que não se concretize a matrícula e a inscrição.





Ministra reconhece dificuldades



A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reconhece que as medidas para suprir a dificuldade de alojamento não são excelentes, mas recorda que há um programa em curso. Na quinta-feira, vão ser assinados 119 novos contratos financiados pelo PRR, referiu Elvira Fortunato, à Renascença. “São 12 mil renovações de camas, algumas já existem, mas outras não estão em bom estado, juntam-se 3700 novas camas em novas residências. Sabemos que é pouco e estamos a tentar um reforço de cerca de 72 milhões de euros para suprir mais necessidades”, adianta. A maioria das camas será para a zona Norte.

Quartos para estudantes 10% mais caros com diminuição da oferta