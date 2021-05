Perto de 10 mil estudantes deverão inscrever-se até segunda-feira pela internet para exames de melhoria de nota no ensino secundário. Os estudantes dispuseram apenas de cinco dias para se inscreverem depois de o Ministério da Educação ter publicado na quarta-feira o despacho normativo nº14-A/2021.









“Foi uma vitória. A estimativa inicial foi que perto de 10 mil alunos se inscrevam, o que dividido por 600 escolas não constitui um problema para o País em termos de pandemia”, disse ao CM Eduardo Filho, presidente da Inspirar o Futuro, associação sem fins lucrativos que apoia os jovens no acesso ao ensino superior e que se envolveu nesta luta.

O despacho normativo autoriza exames de melhoria “apenas para efeitos de acesso ao ensino superior”. No entanto, apenas quem tenha concluído as disciplinas em anos letivos anteriores pode inscrever-se para a 1ª fase dos exames, que se realizam em julho. Já quem concluiu a disciplina este ano letivo só pode inscrever-se para a 2ª fase de exames, marcada para setembro.





“A proposta inicial ia mais longe mas os partidos deixaram cair esta possibilidade. Os alunos internos deste ano letivo são prejudicados, porque só poderão concorrer ao superior numa segunda fase em que há menos vagas”, afirma Eduardo Filho.

Ministério contrariado mas rápido



Apesar de contrariado, o Ministério da Educação foi rápido a publicar o despacho normativo na quarta-feira, dia em que entrou em vigor o diploma que autoriza os exames de melhoria. O ME suspendeu no ano letivo passado e no atual os exames para melhoria de nota, no âmbito das regras para conter a pandemia. Só a 15 de abril deste ano o Parlamento aprovou (com votos contra do PS) projetos de PSD, CDS e PAN para reverter a medida.



PORMENORES



Foi este o número de provas realizadas nos exames nacionais do secundário do ano letivo passado (2019/2020). A inscrição de mais 10 mil alunos para efeitos de melhoria de nota terá um peso pouco expressivo.





Dispensa de inscrição



Ficam dispensados da inscrição para a 1ª fase dos exames os alunos que já se tinham inscrito para melhoria da classificação da prova de ingresso. O resultado obtido passa também a ter efeitos na melhoria da classificação da disciplina.



Resultado só conta se nível for superior



A nota só será tida em conta se for superior: “A classificação obtida (...) apenas releva desde que superior à classificação final de disciplina anteriormente obtida, passando a constituir a classificação final de disciplina para efeitos de acesso ao ensino superior”, diz o despacho normativo.