O s quase 130 mil lisboetas com mais de 65 anos vão poder usufruir de teleconsultas ou médico ao domicílio gratuitamente. O presidente da maior autarquia do País, Carlos Moedas, apresenta esta quinta-feira as linhas gerais do Plano de Saúde Lisboa 65+, que prevê um investimento inicial de 1,5 milhões de euros, montante que será suportado pela Câmara de Lisboa.









