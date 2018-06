Greve na CP leva a supressão de quase 140 ligações de comboio

Ligações de comboio foram suprimidas até às 22h00 devido à greve dos trabalhadores ferroviários que se inicia esta segunda-feira.

Por Lusa | 23:18

Quase 140 ligações de comboio foram suprimidas até às 22h00 devido à greve dos trabalhadores ferroviários que se inicia na segunda-feira, mas que já tem impactos a partir deste domingo, segundo fonte da CP.

De acordo com os dados fornecidos por fonte oficial da CP à agência Lusa, até às 22h00 deste domingo foram suprimidas 137 ligações de comboio, das quais 15 de longo curso, 85 regionais e 37 do serviço urbano do Porto. A mesma fonte remeteu um novo balanço para segunda-feira de manhã.

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo vão estar em greve, entre as 00h00 e as 23h59 de segunda-feira, contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente, e desde logo se estimavam perturbações já este domingo.