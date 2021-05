Quase 156 milhões de casos Covid no mundo desde o inicio da pandemia

A pandemia do novo coronavírus está quase a atingir os 156 milhões de casos de infeção a nível mundial, com mais de 850 mil novos contágios nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço diário da France-Presse (AFP).

No total, e desde que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi identificado na China em dezembro de 2019, pelo menos 155.981.070 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo.

A grande maioria dos pacientes recupera da doença covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, mas uma parte destas pessoas ainda relatam sentir alguns sintomas associados durante semanas ou mesmo até meses, segundo a agência noticiosa AFP.